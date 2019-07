Lifebrain, arriva il checkup anti stress e stanchezza per l'estate

Mercoledì 17 Luglio 2019, 17:05

Quello che precede le ferie estive è il periodo dell’anno in cui stanchezza, stress e affaticamento possono toccare livelli molto alti, andando a pregiudicare la nostra salute a medio-lungo termine, sia a livello psicologico che a livello fisico.Da qui parte e prende le mosse l’iniziativa di Lifebrain, leader in Italia nella medicina di laboratorio, che propone per l’estate un pacchetto di esami che consente di monitorare il proprio stato di salute prima delle ferie e di verificare, al rientro, se eventuali valori legati a stress e affaticamento sono migliorati.Il Checkup Pre e Post Estate è già disponibile in tre centri a Napoli Città, sei centri in Provincia di Napoli e cinque centri in Provincia di Salerno, presso i quali, a partire dal 15 luglio e fino al 31 agosto, sarà possibile effettuare a tariffa agevolata il Checkup Pre Estate e successivamente – fino al 30 settembre – tornare gratuitamente per il Checkup Post Estate.Il pacchetto di esami prevede l’analisi di parametri specifici per ognuno dei tre aspetti considerati: lo stato di stanchezza viene misurato attraverso l’emocromo completo, la sideremia e la ferritina; la carenza di vitamine con l’analisi dell’ormone tireostimolante TSH e della vitamina D; il livello di stress viene analizzato attraverso i valori di cortisolo e prolattina, i cosiddetti ormoni dello stress, che se presenti ad elevata concentrazione per periodi prolungati hanno effetti dannosi per la salute.L’iniziativa ribadisce ancora una volta l’attenzione e l’impegno giornaliero di Lifebrain per diffondere la cultura della prevenzione in diversi ambiti: dalla diagnosi delle patologie tiroidee alle malattie croniche cardiovascolari, fino alla prevenzione di patologie connesse all’infertilità o legate a un forte stato di stress psico-fisico.Di seguito l’elenco completo dei Centri coinvolti nella Regione Campania:Laboratorio CastaldoVia Acate, 76 | 80124 Bagnoli (NA)Laboratorio PaneVia Cesare Rosaroll, 31 | 80139 Napoli - Zona Porta Capuana/Via ForiaLaboratorio SemeiosVia Tino di Camaino, 6 | 80128 Zona Vomero/ArenellaLaboratorio QuarantelliCorso Giuseppe Garibaldi, 179 | 80055 PorticiLaboratorio Analisi MontellaPiazza Trieste, 4 | 80056 ErcolanoLaboratorio CuccureseCorso Vittorio Emanuele III, 59/61| 80021 AfragolaLaboratorio Analisi BaglioVia Pagliano, 7b | 80055 PorticiLaboratorio ParolaVia Roma 35 | 80059 Torre del GrecoLaboratorio Villa SandrianaVia Sandriana, 9-11 | 80046 San Giorgio a CremanoLaboratorio LambertiVia Nicola Bruni Grimaldi, 95 | 84014 Nocera InferioreLamberti Nocera Ricco – Centro PrelieviVia Federico Ricco, 24 | 84014 Nocera InferioreLaboratorio Nocera Cicalesi – Centro PrelieviVia Domenico Cicalesi, 95| 84014 Nocera InferioreLamberti Minori – Centro PrelieviVia Garofalo Maggiore, 14 | 84010 MinoriLamberti San Marzano sul Sarno – Centro PrelieviVia Cesare Battisti, 7 | 84010 San Marzano sul Sarno