Mercoledì 12 Dicembre 2018, 11:36

Un tifoso del Napoli di 23 anni è stato aggredito alla fine di Liverpool-Napoli ed è ora ricoverato al Royal Liverpool University Hospital con fratture allo zigomo in attesa di un intervento chirurgico a un occhio.M.C., queste le iniziale del giovane tifoso, si sarebbe staccato dalla carovana azzurra per paura di perdere l'autobus per Londra ed è stato aggredito da un gruppo di sette, otto ragazzi: uno dei due è riuscito a scappare mentre M.C. è stato raggiunto e selvaggiamente picchiato. Soccorso da un autista di autobus, il 23enne è stato accompagnato in ospedale.