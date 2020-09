Napoi: eroina e cocaina nelle Case dei Puffi, ​spacciatore preso dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Napoli Scampia hanno arrestato per spaccio di stupefacenti Cosimo Fiorillo, 31enne. E’ stato sorpreso nel complesso popolare noto come “Case dei Puffi”, nel Lotto P, mentre cedeva a due “clienti” una dose di eroina e una di cocaina.

La droga – hanno scoperto i carabinieri – era nascosta in un’intercapedine di un muro e da lì veniva prelavata all’occorrenza.

Rinvenuti e sequestrati 17 cilindretti contenenti eroina e 21 contenenti cocaina. Ancora altri 20 cilindretti al cui interno era occultato crack. Nelle tasche del 31enne 195 euro in contante ritenuto provento illecito. In manette, Fiorillo è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

