Napoli: cocaina nel vano ascensore, spacciatore arrestato a Secondigliano

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via dello Scirocco un uomo che, dopo essere uscito da uno stabile, ha consegnato un involucro a una persona in cambio di una banconota per poi rientrare nell’edificio.



I poliziotti hanno seguito l’uomo nello stabile dove è stato bloccato mentre prelevava, dal vano ascensore, una scatola in cui sono stati rinvenuti 33 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 11 grammi e due bilancini.



Arturo Beneduci, 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.





