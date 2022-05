Doppietta al Lotto in Campania: a Napoli sono stati vinti 15.250 euro mentre a Giugliano è stato centrato un terno secco (22-52-90 sulla ruota partenopea) da 13.500 euro, per un totale di oltre 28mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 370 milioni da inizio anno.