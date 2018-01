Luca Materazzo: ambizioni da notaio, palestra e tanta solitudine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Gennaio 2018, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schivo, riservato, timido e poco incline alla vita familiare, alla quale ormai non partecipava quasi più se non in rare circostanze; fisicamente esile, pallido in volto, ma con i muscoli scolpiti da ore di allenamento in palestra. Frequentava pochi amici, quasi sempre gli stessi, che hanno raccontato di avergli procurato anche da vivere in più di una occasione. Dopo la morte del padre, era rimasto praticamente al verde, in attesa di una eredità difficile da dividere, e spesso gli mancavano pure i soldi per fare la spesa. Pane, latte, pasta e carne: al supermercato, negli ultimi tempi, ci andavano i genitori di una ex fidanzata, che gli erano rimasti affezionati dopo la fine della storia d'amore con la figlia spesa per loro, e spesa anche per lui. Sperava in un lavoro, quello di avvocato, che avrebbe voluto esercitare grazie a una laurea in giurisprudenza presa fuori corso, ma con il passare del tempo il sogno di trovare occupazione in uno studio legale in città si allontanava sempre di più.Eccolo qui Luca Materazzo, il più piccolo di sei fratelli, quattro femmine e due maschi, l'«ultimo di casa» come gli piaceva definirsi. Ma anche il meno forte psicologicamente, secondo gli amici, quello che più degli altri aveva sofferto della separazione dei genitori, avvenuta quando aveva appena tre anni. «Restai a vivere con papà e i miei fratelli, tutti molto più grandi di me raccontò in una intervista rilasciata all'indomani dell'uccisione del fratello Vittorio mentre mia madre andò a abitare da sola in un appartamento nello stesso palazzo». Anni più o meno sereni e vissuti in apparente armonia: padre e fratelli insieme in una casa, e la mamma solo qualche piano più su. Ma le cose erano poi cambiate, perché «nel giro di qualche anno i miei fratelli si sposarono e io rimasi solo con mio padre». Questo fino a quando nella loro vita non era entrata a farne parte un'altra donna, la nuova compagna dell'ingegnere, con cui Luca sarebbe rimasto ad abitare per diverso tempo anche dopo la morte del papà Lucio: Scintilla Amodio una seconda mamma e a pieno titolo figura di riferimento affettivo per il ragazzo, ancor più dopo la scomparsa della madre Wanda Kivel Mazuy, magistrato napoletano, quando lui era appena diciottenne.Dolore, amarezza e solitudine; un contesto familiare sempre in bilico, tenuto insieme dalla presenza forte e dalla determinazione tenace dell'ingegner Lucio, il capofamiglia, in grado di gestire anche le più severe incomprensioni tra i fratelli. Ma ci è voluto poco per mandare tutto all'aria: dopo la sua morte, è arrivata la disputa per questioni legate all'eredità, che per Luca è andata fatalmente a sovrapporsi a vecchi rancori con il fratello Vittorio il primogenito, deciso a far scattare un'indagine sulla morte del padre, che lui non riteneva avvenuta per motivi accidentali. Un fascicolo aperto e però anche archiviato dalla Procura di Napoli, poiché dall'autopsia eseguita sul corpo dell'ingegnere riesumato nel marzo scorso non è stato possibile stabilire la causa del decesso.