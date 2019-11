Sorrento, crollano i rami di un albero in via degli Aranci

Attimi di paura intorno alle quindici di oggi pomeriggio in via degli Aranci, a Sorrento angolo via Parsano. Tre rami di un cedro del libano si sono staccati dal tronco causando momenti di apprensione tra automobilisti e passanti. Per fortuna solo spavento, ma nessuna conseguenza rilevante. Danni alle colture arboree segnalate anche in altri centri della penisola, causati dal vento forte. Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA