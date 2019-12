LICOLA. Il lago Patria è esondato in più punti questa mattina per le piogge di queste ore. Situazione molto critica, in arrivo infatti nella zona la Protezione Civile regionale e la Sma Campania. La contemporanea chiusura della foce del lago ha determinato una situazione nuovamente difficile. Lo specchio acqueo in alcuni punti è già esondato, invadendo i terreni circostanti.

“Ieri ho chiesto l’intervento delle squadre della Protezione Civile Regionale e uomini e mezzi di Sma Campania si apprestano ad intervenire per riaprire la foce, insabbiata dalle mareggiate. Contiamo entro oggi di poter ripristinare il collegamento col mare, in modo da far scendere il livello delle acque”, spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello.

