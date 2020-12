Maltempo, vento e pioggia spezzano luminarie: paura a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Vento e pioggia: le luminarie si spezzano e precipitano sulla strada. Paura ma per fortuna nessun ferito e solo lievi danni nella zona di piazza Santa Croce, dove questa mattina uno degli addobbi natalizi sistemati dal Comune in occasione delle festività natalizie è stato tranciato in due dalle avverse condizioni meteorologiche che in questi giorni stanno avversando la provincia di Napoli.

Dopo l’iniziale paura tra i cittadini e i passanti, sul posto sono stati fatti intervenire gli agenti del vicino comando di polizia municipale, che hanno chiuso al transito il tratto di strada interessato, posto in prossimità della basilica cittadina, in attesa dell’intervento delle squadre specializzate nella rimozione delle luminarie danneggiata e il controllo delle altre.

