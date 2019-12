«Mamma sta dormendo» ma è morta, a vegliarla i figli di 4 anni e 18 mesi: choc nel Napoletano

Giugliano. “Mamma sta dormendo”. Il marito torna a casa e trova la moglie morta in bagno. A vegliare il corpo senza vita della mamma c’erano i due figlioletti di 4 anni e 18 mesi. Il dramma è successo in una traversa del centro storico della città. La donna di 34 anni e peraltro incinta del terzo figlio, non rispondeva al telefono al marito. L’uomo, all’ennesima telefonata, ha avuto risposta dal figlio più grande di appena 4 anni: “Mamma sta dormendo nel bagno a terra”. L’uomo non esitato un solo istante e dal posto di lavoro è andato a casa. Una volta entrato ha visto il corpo esamine della consorte riverso sul pavimento del bagno con affianco i due bambini. Ha immediatamente tentato di rianimare la donna allertando i medici del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico al fine di poter capire le cause del decesso. Ultimo aggiornamento: 22:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA