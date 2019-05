Mancano le lenzuola, a Napoli ospedali in ginocchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 21 Maggio 2019, 22:28 - Ultimo aggiornamento: 22 Maggio, 07:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ospedali di Napoli scarseggiano le lenzuola pulite. Da giorni le forniture di federe, coperte, traverse sterilizzate procede col contagocce. La penuria è estesa a tutti gli ospedali della Asl Napoli 1, comprese le grandi strutture sanitarie come il Cardateli, l’Azienda dei Colli, il Pascale e il Santobono. Una situazione che si trascina da almeno una settimana finora fronteggiata con soluzioni tampone, messe in campo dai tre commissari straordinari della American Laundry, ditta interdetta per mafia. Si ricorre ad altri...