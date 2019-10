Maxi blitz tra Portici e San Giorgio a Cremano: arrestato 34enne, elevate 30 ​contravvenzioni

Sabato 19 Ottobre 2019, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova raffica di controlli straordinari del territorio dei carabinieri dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco nei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano.Arrestato il 34enne già noto alle forze dell'ordine Salvatore Del Prete, trovato in possesso di 1.380 euro in banconote contraffatte e di 0,3 grammi di cocaina. L’uomo si trovava a bordo di uno scooter insieme ad un’altra persona. Insospettiti dall’agitazione di Del Prete, i militari lo hanno perquisito trovandogli addosso 69 banconote contraffatte del taglio di 20 euro. Portato nel carcere di Poggioreale, il 34enne è stato segnalato anche alla prefettura come assuntore di stupefacente.Nel corso del medesimo servizio, altre tre persone sono state segnalate per detenzione di sostanza stupefacente: 5,13 i grammi di hashish e 0,95 quelli di marjuana sequestrati.In totale, i carabinieri hanno identificato 59 le persone controllate, 44 i veicoli: 30 sono le contravvenzioni notificate e 12 i mezzi sequestrati.