Miseno e Miliscola, maxi sequestro di parcheggi: «Litorale e spiagge deserti»

Parcheggi chiusi sul litorale di Miseno e Miliscola e attività turistico-balneari in ginocchio. Nel weekend poche le presenze negli stabilimenti mentre gli operatori denunciano una grave crisi economica. Tutto nasce dal sequestro, lo scorso 8 maggio, di venti aree di sosta da parte della polizia municipale di Bacoli. «I parcheggi non sono a norma per la mancanza di autorizzazione», è il motivo. Fatto sta che dopo un mese, la situazione è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati