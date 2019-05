Medici senza carriera: «Mancano gi elenchi dei posti vacanti». La protesta arriva in Regione

Giovedì 9 Maggio 2019, 12:50

Protestano i medici di base. Domani, venerdì alle ore 9 manifesteranno davani al Consiglio Regionale al centro direzionale (isola C 3).L'iniziativa parte dal movimento “Medici senza Carriere”, organizzato da medici in attesa di prima convenzione e trasferimento. Questi, si legge in un comunicato "Dopo aver atteso il 31 marzo 2019, data ultima per la pubblicazione degli ambiti carenti, non avendo ricevuta alcuna rassicurazione in merito, hanno deciso di organizzare una manifestazione di protesta, affinchè Regione Campania possa rientrare, alla pari delle altre Regioni, nella normalità e legalità".Il 6 maggio la Regione Campania ha pubblicato gli ambiti carenti 2018. "Prendiamo atto dell’accelerazione dell’ente regionale nell’attivare un ufficio, che a detta dei dirigenti, era in quiescenza, a causa di pensionamenti - scrivono gli organizzatori della manifestazione - Medici senza Carriere vede un piccolissimo risultato per il lavoro svolto in questi mesi, ma non può ritenersi assolutamente soddisfatto, poiché la Regione, nel pubblicare gli ambiti carenti 2018, tra l’altro in maniera poco esaustiva, resta ancora inadempiente nel rispetto del contratto di lavoro, poiché entro la fine dello scorso marzo avremmo dovuto avere le carenze del 2019, così come avviene nelle altre regioni".I medici chiedono che siano attribuiti i posti carenti per l'anno in corso così come previsto dal contratto.