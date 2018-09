Mercato ittico, boss assolto: «Miei affari in calo: ora i danni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Settembre 2018, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna influenza del clan D'Alessandro sul porto salernitano. Nessuna mira del figlio del boss «Giginiello» sulla vendita di prodotti ittici sull'asse Castellammare-Salerno. È stato assolto in primo grado anche Michele D'Alessandro, pregiudicato 39enne, oggi libero come suo padre Luigi, ex killer del clan ritenuto dagli investigatori uno degli attuali capi della cosca che ha la sua roccaforte nel quartiere collinare stabiese di Scanzano.Nonostante all'epoca delle contestazioni fosse detenuto, Michele D'Alessandro era finito a processo per fittizia intestazione, con l'aggravante mafiosa, di una società che commercializza prodotti ittici. Contestazione della Dda di Salerno in realtà già caduta in fase preliminare: le accuse mosse dall'Antimafia salernitana erano state bocciate sia dal gip che aveva negato gli arresti sia dal Riesame, che aveva disposto il dissequestro delle quote societarie della «DaMi Fish», società stabiese che in effetti ha le iniziali di Michele D'Alessandro, che compare tra i soci. Con lui ci sono la moglie Giovanna Girace e il cognato, Nunzio Girace, alias o mericano, amministratore della ditta e nel 2013 gambizzato in un agguato. Tutti hanno affrontato il processo con rito abbreviato dinanzi al tribunale di Salerno, tutti sono stati assolti.