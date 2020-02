LEGGI ANCHE

Svolta attesa per la Metro Linea1 di Napoli. Anm informa infatti che da domani, sabato 8 febbraio, il servizio torna attivo sull’intera tratta Piscinola - Garibaldi con orario ordinario prima partenza del mattino da Piscinola alle ore 6.00 e da Garibaldi alle ore 6.20. Come ogni sabato sera la metropolitana prolunga l’orario di apertura fino alle ore 2.00 del mattino con ultime corse da Piscinola alle ore 1.04 e da Garibaldi alle ore 1.32.«Si sono concluse da poche ore le ultime e complesse verifiche dell'Ustif sui treni coinvolti nell'incidente alla stazione di Piscinola e sulle relative rotaie.L'esito è positivo su tutti i fronti e, pertanto, da domani mattina riprenderà regolarmente il transito della metropolitana fino a Piscinola.Termina così un periodo di blocco della circolazione nelle stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone che tanti problemi ha determinato alla circolazione. L'attività riprenderà con otto treni che, fra circa 15 giorni, saliranno a nove che è la quantità ordinaria dei mezzi in uso sulla metropolitana cittadina. Un ringraziamento a tutto il personale di Anm ed ai rispettivi dirigenti che hanno lavorato senza risparmio di energie e forze per garantire questo risultato e per sostenere il sovraccarico determinato dall'interruzione della linea ai Colli Aminei.Un ringraziamento alla Polizia ferroviaria e all'Ustif che hanno saputo coniugare, in ogni passaggio, con la loro ben nota professionalità rigore nell'applicazione delle norme e passione verso la città» così il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini.