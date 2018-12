Domenica 16 Dicembre 2018, 21:21

Caos e ressa sulla Linea 1 della metropolitana che oggi pomeriggio si è fermata per un’ora e mezza per motivi di ordine pubblico a causa della mancanza di treni. I disservizi sono iniziati nel primo pomeriggio con diversi guasti ai convogli in linea che hanno causato forti disagi e ressa sulle banchine a causa dei ritardi. Con grande difficoltà, si è riusciti a garantire il servizio fino alle 18,15 quando di è deciso di limitare la circolazione alla tratta Piscinola - Dante per motivi di ordine pubblico e si sono chiuse le stazioni da Garibaldi a Toledo. L’esercizio limitato è durato fino alle 19,35, quando alcuni treni sono stati ripristinati.«Ma non del tutto - commenta Sassano, sindacalista dell'Orsa - perché fino a termine servizio si circolerà con un treno in meno rispetto a quelli programmati. Purtroppo sono anni che lamentiamo problemi alla manutenzione dei treni. I pochi convogli disponibili circolano solo grazie alla collaborazione dei macchinisti, perché se si applicasse alla lettera il regolamento, metà dei treni non potrebbe circolare. Questa situazione durerà almeno fino al 2020, finché non arriveranno i nuovi treni”.