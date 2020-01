A Napoli gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in via Salieri per una lite in famiglia. I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un giovane in forte stato di agitazione che, poco prima, aveva minacciato i propri genitori con un coltello da cucina. S.M., napoletano di 29 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA