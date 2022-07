Minori, hashish e coltelli ecco il branco del rettifilo «Violenti senza motivo»

Giovani, studenti, figli della buona borghesia napoletana. Ma anche: violenti al punto tale da piazzare sui social gli esiti delle proprie bravate. Hanno spaccato i denti a un coeataneo, aggredendolo in tre contro uno; poi hanno dato fuoco a un distributore di snack all’interno di un negozio, con un assalto senza alcun movente. Certamente non lo hanno fatto per soldi, ma solo per affermare il proprio istinto di gruppo. Eccoli quelli del branco di Corso Umberto.

Sono in tre, sono stati inchiodati (almeno per ora) dalle testimonianze delle vittime e dalle immagini ricavati dal sistema di telecamere di negozi lungo il Rettifilo. Sono in tre ad essere finiti in comunità, al termine di un’inchiesta condotta dal pool che si occupa di aggressioni giovanili della Mobile del primo dirigente Fabbrocini e del dirigente Vessicchio. Brutto il quadro che emerge dalle indagini culminate dalla misura del collocamento in comunità disposto dal gip per il tribunale dei minori di Napoli. È il 9 gennaio scorso, in via Mezzocannone, dove furono brutalmente picchiati due ragazzini non ancora 17enni.

In sintesi, due 17enni e un 16enne, oggi sono accusati di lesioni aggravate ai danni di due coetanei. Uno di questi ha subìto danni probabilmente indelebili, secondo quanto emerge dalla stessa testimonianza messa agli atti dalla vittima: «Mi hanno spaccato quattro denti, hanno provocato dei danni irreversibili. E lo hanno fatto senza un motivo». Stando alla lettura dell’informativa, una delle vittime ha subìto «lesioni agli arti ed al busto giudicate guaribili in otto giorni», mentre l’altro ragazzo – ed è questa la vittima maggiormente gravata dalle conseguenze dell’aggressione – ha subìto la frattura di tutti gli incisivi centrali superiori ed inferiori con prognosi superiore di 40 giorni, nonché l’indebolimento permanente di dell’organo di masticazione». Calci, pugni e una bottiglia di vetro spaccata sulla bocca di uno dei due ragazzi, al termine di un litigio completamente privo di motivazioni. Stando a quanto emerso dalle indagini della Mobile, a scatenare l’aggressione è stata una banalità: un like postato sui canali social, evidentemente non condiviso da parte degli stessi ragazzini, che ha alimentato una reazione rabbiosa, completamente al di fuori delle righe. Ma ecco la ricostruzione della Mobile, puntualmente avallata dal pm e dal gip minorili: «Alla luce della pericolosità sociale allarmante dei minori, considerata la gravità dell’evento delittuoso perpetrato con il concorso di più persone e in pregiudizio di altri minori, tanto da cagionare la rottura di ben quattro incisivi frontali, superiori e inferiori. Gli indagati hanno agito con estrema violenza, in quanto armati di bottiglie di vetro, utilizzando la forza intimidatrice del concorso di tre persone, agendo con spavalderia e spregiudicatezza, consumando il reato con il voto scoperto, consapevoli di essere in un esercizio commerciale sottoposto a videosorveglianza, in orario notturno in piena zona movida, come quella del centro storico partenopea».

Ma non è tutto. Nei confronti dei tre soggetti finiti in comunità di recupero ci sono altri sospetti, che dovranno essere vagliati dall’autorità giudiziaria. Tra questi un incendio avvenuto qualche giorno dopo l’aggressione subita da due studenti. Un incendio che ha distrutto il distributore di bevande snack, all’interno di un negozio molto gettonato nel corso della movida del centro storico. Gesta poco gratificanti, violenza fine a se stessa, in una trama di episodi dove - almeno a leggere la ricostruzione della squadra mobile - non è mancata una buona dose di astuzia. È il caso della presunta messinscena organizzata qualche giorno dopo aver consumato la presunta aggressione a carico dei due minorenni. Uno dei tre avrebbe simulato di essere stato vittima di un’aggressione, per allontanare da sè il sospetto di aver picchiato e spaccato i denti al coetaneo. Uno scenario condito anche da una presunta falsa testimonianza, che è ovviamente al vaglio degli uomini di via Medina. Ma non è tutto.



C’è un capitolo ad hoc che riguarda la droga e il compiacimento a mezzo chat. Stando a quanto si legge nell’informativa, proprio dallo spulcio dei cellulari, sono venute fuori delle chat di gruppo in cui sarebbe esplicito il riferimento all’hashish. Scrivono gli inquirenti: «Dall’analisi della chat di gruppo è stato accertato che gli indagati sono soliti fare uso di sostanza stupefacente, tipo hashish, inoltre utilizzavano strumenti atti ad offendere come un manganello telescopico che, di volta in volta, è servito da tutti i componenti del gruppo per usare violenza nei confronti delle differenti vittime».