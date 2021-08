Morto Gino Strada, fondatore di Emergency: i messaggi di cordoglio e ricordo di Napoli

«Quanto ci mancherà Gino Strada, l'impegno e il coraggio di un vero costruttore di pace. La sua umanità e una missione: essere al fianco degli ultimi in tutto il mondo. Grazie per tutto quello che hai fatto. Un abbraccio ai suoi cari e a tutta Emergency_ong». Il presidente della Camera, Roberto Fico, è uno dei tanti napoletani che in queste ore hanno voluto scrivere un messaggio. Di cordoglio, stima, ricordo.

«Gino Strada, persona stimata in tutto il mondo, aveva qualità esemplari», scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, definendolo «appassionato, generoso, competente». «Con Emergency ha messo tutto se stesso in un progetto che ha salvato vite e veicolato tanta solidarietà. Anche accettando una delle sue ultime sfide, in Calabria, ha dimostrato il suo valore e il ruolo prezioso che persone come lui hanno per il Paese», sottolinea. «Riposa in pace Gino, quello che hai costruito resterà per sempre un modello. Un abbraccio alla famiglia», aggiunge Di Maio.

«Con Gino Strada perdiamo un lottatore per i diritti umani, un combattente per la giustizia, una persona che con la sua competenza e la sua umanità si è sempre battuta per i più fragili per costruire ponti di fratellanza universale», interviene il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

«Sono molto dispiaciuto della scomparsa del fondatore di Emergency, Gino Strada, grande medico, impegnato da anni per assistere gli ultimi in tante zone di guerra, grande pacifista, sempre attento alle battaglie per una sanità pubblica, vicino al mondo del lavoro», dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli, ricordando indirettamente la sua lezione al Policlinico Federico II in difesa della sanità pubblica, rivolta a studenti e medici, in tanti già impegnati nei progetti e negli ambulatori aperti anche in Campania. Da Ponticelli a Castel Volturno, realtà - quest'ultima - definita proprio da Strada l'Italia sconosciuta: per povertà, degrado e schiavismo più indietro del Sudan. «Un gigante», lo definisce Sergio Serraino, responsabile dell'ambulatorio in provincia di Caserta.

Sgambati aggiunge un pensiero personale: «Per me va via un grande amico che avevo conosciuto nei miei anni giovanili milanesi, insieme nel Movimento lavoratori per il socialismo. Sono vicino alla sua famiglia e alla grande comunità di Emergency. Mancherà molto al nostro Paese».