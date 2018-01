Movida, 4 pm contro risse e decibel: anche spaccio e abusivi nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Gennaio 2018, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2018 09:42

Stanno raccogliendo denunce e informative di polizia giudiziaria, ascoltando testimoni e parti offese, coordinando il lavoro delle forze di polizia in campo. Sono in quattro, rappresentano la mossa messa in campo dalla Procura di Napoli per indagare sui reati commessi nelle zone della cosiddetta movida cittadina. Una sorta di pool: o un gruppo intersezione, che - almeno per il momento - è composto da quattro pm della Procura di Napoli. In campo, contro risse o decibel impazziti, o comunque contro altre criticità che si verificano negli spaccati metropolitani presi d'assalto nelle notti di festa, ci sono i pm Stefano Capuano, Danilo De Simone, Claudio Siragusa (quest'ultimo impegnato negli ultimi dieci anni nel pool antimafia di Palermo e di Napoli, dove ha condotto indagini sui clan dell'area stabiese), Salvatore Prisco. Saranno coordinati dal procuratore aggiunto Rosa Volpe, a capo del pool criminalità ordinaria.Come annunciato nella sua lettera di intenti, il procuratore Gianni Melillo punta a creare gruppi intersezionali in grado di monitorare fenomeni complessi come la movida partenopea.