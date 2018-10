Napoli, il 118 ancora in tilt: un'ora di attesa per l'ambulanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'ora dalla chiamata in centrale del 118 per l'arrivo dell'ambulanza: è accaduto ieri mattina in via Gianturco 112 a Napoli, dove un cittadino cinese, fratturatosi una gamba a causa di una caduta dalla scala, ha dovuto attendere in strada, in preda al dolore, il tardivo arrivo dei soccorsi. Sulla scena dell'incidente era presente, per caso, anche Salvatore Ronghi, segretario federale di Sud protagonista - che ha duramente stigmatizzato il disservizio: «Un'indecenza, un vero e proprio attentato alla salute dei cittadini - avverte - che dimostra l'incredibile disorganizzazione che è ancora presente nella sanità regionale». Ronghi punta il dito sulla Regione, che governa la Salute, ma non risparmia l'amministrazione cittadina che «non assicura i collegamenti pubblici con l'Ospedale del mare non cura nemmeno la segnaletica stradale».