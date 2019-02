Napoli, 17enne in ospedale coi genitori: «Io, aggredita da tre donne senza motivo»

Domenica 3 Febbraio 2019, 10:14

Una ragazza di 17 anni si è presentata la scorsa notte al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, denunciando di essere stata aggredita e percossa in strada da un gruppo di sconosciuti. Accompagnata dai genitori, la minorenne ha riferito ai carabinieri che, mentre percorreva vico I Gravina, era stata avvicinata da quattro persone, tre donne e un uomo, che senza motivo avrebbero cominciato a colpirla con pugni e schiaffi. La 17enne ha riportato varie contusioni ed escoriazioni, giudicate guaribili in 15 giorni.I carabinieri proseguono le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti e trovare riscontri alla versione fornita dalla vittima.