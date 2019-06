595 chili di sigarette di contrabbando sequestrati dai carabinieri della sezione operativa di casoria. I militari hanno denunciato un 39enne di Porta Nolana già noto alle forze dell’ordine. Un box in via Mongolfiera custodiva 2976 stecche di tabacchi per un peso complessivo di 595 chili. L’uomo è stato denunciato, le sigarette sono state sequestrate.

Giovedì 13 Giugno 2019, 11:00

