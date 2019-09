Napoli, a 59 anni ruba lo zainetto a una turista seduta a mangiare

Martedì 3 Settembre 2019, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 12:39

Ieri pomeriggio in via Toledo un uomo ha rubato lo zainetto ad una turista che era seduta all’esterno di una rosticceria.La scena è stata notata da un poliziotto libero dal servizio che ha subito bloccato ed arrestato per furto aggravato Mauro Izzi, napoletano di 59 anni già noto alle forze dell’ordine.