Napoli, a Chiaia la polizia è in azione: task force contro i parcheggiatori

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del personale ANM hanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. L'operazione ha interessato via Orsini, via Mergellina, via S. Lucia, via Vetriera, largo Sermoneta, via Chiatamone ,via Caracciolo, via Imbriani e via Nisco. Durante le attività di controllo sono stati denunciati 12 parcheggiatori abusivi per la violazione dell’art. 7 c. 15 bis del C.d.s., per 6 dei quali è scattato l'ordine di allontanamento ai sensi dell’art. 9 c. 3 del D.L. 14 del 20.02.2017; per altri 6 la denuncia per la violazione del DACUR – Divieto di accesso alle aree urbane.



La mancata esposizione del ticket per il parcheggio ha permesso al personale dell’ANM di elevare 215 sanzioni per divieto di sosta. Inoltre, sono stati effettuati posti di controllo in Piazza Sannazaro ed in Piazza Vittoria che hanno consentito di identificare 87 persone, 27 delle quali con precedenti di polizia; controllare 48 autoveicoli e 11 motoveicoli; inoltre, è stato sottoposto a sequestro un veicolo privo di copertura assicurativa, e contravvenzionato un automobilista privo di patente perché mai conseguita.

Martedì 22 Ottobre 2019, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 14:24

