Lunedì 25 Giugno 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 18:55

Un uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco pochi minuti fa in via Montale, a Ponticelli. Si tratterebbe di un pregiudicato residente nella zona, che è stato soccorso ed accompagnato in ospedale. Ancora non rese note le generalità e le condizioni di salute.