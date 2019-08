Napoli, al Loreto Mare niente interventi per mancanza di anestesisti

Sabato 3 Agosto 2019, 18:35

Ciro Verdoliva aveva comunicato che in periodo estivo l'utenza dell'Asl Napoli 1 non avrebbe avuto problemi per i servizi sanitari.Invece all'ospedale Pellegrini da 12 agosto al 2 settembre sarà chiuso il centro prelievi e il centro ticket costringendo i cittadini a pagare in farmacia con l'aggiunta del costo di 2 euro.Al Loreto Mare, invece, dopo una nota del capo degli anestesisti, è stato comunicato che dal oggi al 18 agosto non sarà possibile procedere agli interventi per fratture per mancanza di personale, in particolare proprio degli anestesisti.«Questo ci pare molto grave - scrivono dal gruppo Noi contro la malasanità - Facciamo appello urgente al direttore generale dell'Asl per intervenire al Pellegrini e al Loreto Mare perché le persone che si fanno male o hanno bisogno di prelievi non possono aspettare fino al 18 agosto o fino a settembre».