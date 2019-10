Napoli, è allarme povertà: assalto alle mense, tutti in fila per un pasto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Ottobre 2019, 07:00

Cresce drammaticamente il numero dei poveri. Le mense della Caritas registrano ogni giorno il tutto esaurito, e i tanti volontari che la sera girano strade e piazze per distribuire un pasto caldo o un panino, stentano a far fronte a tutte le richieste. «I senza dimora sembrano essere raddoppiati: - dice Anna Di Biase, tenace e determinata, che con la sua Spa, ovvero la Società per Amore, mette le migliori energie napoletane al servizio di chi ne ha bisogno - non riesco a spiegarmelo, ma dopo la pausa estiva l'emergenza è esplosa con maggiore forza».