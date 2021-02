Napoli, a Secondigliano servizio interforze ad alto impatto, denunce e sequestri

Stamattina la Questura di Napoli, in stretta sinergia con le altre forze di polizia, ha organizzato un servizio di controllo del territorio nella zona di Secondigliano attuato da personale del Commissariato Secondigliano, da militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e da agenti della Polizia Locale. Il servizio si è svolto con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei Nibbio e delle Unità Cinofile antiesplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Mobile, dell’Unità Cinofila antidroga della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, nonché di personale dell’ASIA e A.B.C.

Nel corso dell’attività sono state identificate 117 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllati 63 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 6 violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e per mancata esibizione dei documenti.

Inoltre, in via Rosa dei Venti e in via Cupa Principe sono stati denunciati tre napoletani tra i 21 e i 67 anni con precedenti di polizia per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sequestrati 143 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso complessivo di circa 5 kg; uno di essi è stato denunciato anche per invasione di terreni o di edifici, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui in quanto aveva realizzato un manufatto abusivo in un'area pubblica, che è stato sottoposto a sequestro.

Infine, in via della Bussola sono state sanzionate due persone poiché all’interno delle loro abitazioni sono stati trovati circa 7 grammi di hashish; inoltre, nel vano ascensore di uno stabile, sono state rinvenute 38 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 40 grammi, 21 stecche di hashish per circa 25 grammi, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente

