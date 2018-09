Napoli, maxi blitz al Pallonetto di Santa Lucia: trovate droga e pistole

Venerdì 28 Settembre 2018, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 20:46

Oggi pomeriggio gli uomini del Commissariato San Ferdinando, dell’ufficio prevenzione generale, del prevenzione crimine, della squadra mobile unità cinofile, con cani antidroga e anti-esplosivo, del reparto mobile e un elicottero della Polizia di Stato, hanno cinturato la zona di Santa Lucia e hanno effettuato numerosi controlli e perquisizioni a immobili ed alle relative pertinenze.Numerosi i soggetti sottoposti a controlli, molti dei quali già conosciuti alle forze di polizia. Sono state effettuate 14 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti pregiudicati. Sul terrazzo di un palazzo in via Santa Lucia sono stati rinvenuti all’interno di una borsa, una pistola, con matricola abrasa calibro 9 modello Taurus, con caricatore fornito di 12 cartucce calibro 9, lunger; una pistola, anch’essa con matricola abrasa, modello Beretta 81, calibro 7,65, con caricatore fornito di 8 cartucce. Inoltre sono stati trovati 44 grammi di cocaina, 55 grammi di hashish, e 60 grammi di marijuana sempre sul terrazzo dell’edificio in via Santa Lucia.Nel corso dell’operazione è stato tratto in arresto A.G.,40enne, con pregiudizi di polizia, perché in possesso di un panetto di hascisc, del peso di 100 grammi e la somma 120 euro.Controllate più di 100 persone, 47 delle quali con pregiudizi di polizia, 56 veicoli, 6 controlli a persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari, controllati e sanzionati 2 parcheggiatori abusivi.