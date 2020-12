POZZUOLI. Una scia lunga oltre due chilometri di detriti e rifiuti di ogni genere in bella mostra sull'arenile di Licola. E' ciò che hanno potuto vedere le persone che sono andate in spiaggia per farsi una passeggiata quest'oggi.

«Purtroppo è il risultato della mancata pulizia dell'Alveo dei Camaldoli - dichiara Umberto Mercurio, presidente dell'Associazione Licola Mare Pulito -. Il canale ha prodotto una valanga di detriti sul litorale, con la presenza di grossi tronchi e rifiuti di ogni genere. Così non va bene. Una situazione che va avanti ormai da anni. Avevamo ripulito la spiaggia poche settimane fa ma con l'ultima piena, per le piogge intense di questi giorni, il problema si è ripresentato di nuovo».

