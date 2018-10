Anm, piano di risanamento ok: perdite ridotte a soli 9 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Ottobre 2018, 09:59

L'Anm si prepara a chiudere il bilancio 2017 riducendo le perdite a soli 9 milioni di euro, rispetto ai 54 del 2016. L'appuntamento è fissato per il 19 ottobre, con l'assemblea dei soci - che vede azionista unico il Comune di Napoli, per il tramite della società controllante NapoliHolding chiamata a discutere il documento contabile, con una seconda convocazione per il 22 ottobre. È l'ultimo passo, in vista dell'udienza del 24 ottobre al Tribunale Fallimentare sul piano del concordato presentato a luglio dall'azienda napoletana dei trasporti. Numeri ancora non definitivi, mancano gli ultimi dettagli, ma che appaiono ad oggi «straordinari spiega Amedeo Manzo, numero uno della holding se si pensa da dove è partita l'Anm due anni fa e sono la dimostrazione che alla fine il lavoro e la serietà pagano. Nel 2018, vedremo ancora meglio gli effetti delle misure intraprese, col raggiungimento del pareggio di bilancio». «Merito anche dei sacrifici dei lavoratori e degli utenti concorda Nino Simeone, presidente commissione Trasporti che hanno dato vita a un'opera di ricostruzione di un'azienda che molti davano per spacciata. Non è così. È bastato avere i piedi per terra per ribaltare i conti. Siamo molto fiduciosi. Speriamo di portare a casa il risultato, per non vanificare gli sforzi. Ora vanno potenziati i bus, perché il servizio è pessimo».