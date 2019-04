Venerdì 19 Aprile 2019, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUGLIANO - Vìola la sorveglianza speciale, arrestato il boss Abbinante. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Giugliano, diretti dal capitano Coratza a trarre in arresto Antonio Abbinante, 60enne di Marano, ritenuto a capo del clan Abbinante che opera tra Secondigliano e Mara­no. L'uomo è accusato di aver violato gli obblighi e le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Napo­li a cui era sottoposto per il reato di ass­ociazione per delinq­uere di tipo camorri­stico. Il sessantenne, infatti, è stato so­rpreso e bloccato da­i carabinieri in via Ripuaria mentre era a bordo di una vettura e in compagnia della convivente in violazio­ne delle prescrizioni a cui era assogget­tato.