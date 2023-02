Napoli, 19enne ai domiciliari sorpreso in strada e arrestato per evasione

Ieri pomeriggio i falchi della squadra mobile, durante il servizio di controllo del territorio, nel passare in vico Barre hanno controllato due uomini che stavano discutendo tra loro.

Dopo l'identificazione, uno dei due è stato accertato come un 19enne napoletano, allontanato dal proprio domicilio dove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Il giovane è stato quindi arrestato per evasione.