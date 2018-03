Calci e pugni a passanti e poliziotti: arrestato profugo alla Ferrovia

Giovedì 22 Marzo 2018, 14:43

I poliziotti del commissariato Vicaria Mercato, insieme con gli agenti del commissariato di Montecalvario, hanno arrestato Peter Oussaro, nigeriano di 28 anni, in carcere con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, possesso ingiustificato di oggetto atto a offendere e rifiuto di fornire le proprie generalità.L'uomo ha aggredito alcune persone su corso Meridionale e s'è scagliato contro un’auto in strada, prendendola a calci davanti ai poliziotti. Alla richiesta di spiegazioni, il 28enne ha sferrato calci e pugni contro gli agenti cercando di estrarre dal suo giubbotto anche un coltello a serramanico, poi sequestrato.Oussaro è stato arrestato ed è in attesa del giudizio direttissimo; tre poliziotti sono stati medicati in ospedale per le lesioni e contusioni riportate nel corso della colluttazione.