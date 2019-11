Spaccio all'aria aperta alle spalle di piazza Dante: arrestati due pusher

Durante un’attività di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della movida, i falchi del commissariato Dante hanno notato in via Tarsia due persone a bordo di un motociclo che si dirigevano verso piazza Dante. I due, giunti in vico Carceri a San Felice, si sono intrattenuti con un giovane al quale hanno ceduto una bustina in cambio di soldi.



I poliziotti hanno bloccato lo scooter e i due uomini sono stati trovati in possesso di oltre 60 grammi di cannabis già confezionata per la vendita, della somma di 155 euro e di un telefono cellulare, che sono stati sequestrati.



Ciro Errico e Carmine Forte, napoletani di 19 e 28 anni già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA