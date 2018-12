CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Dicembre 2018, 22:53

Sabato a Castel dell’Ovo la criptovaluta sbarca a Napoli ufficialmente: saranno presentate le aziende che hanno aderito all’iniziativa. Il primo passo verso la criptovaluta tutta napoletana e dell’area metropolitana che dovrebbe essere attiva in estate probabilmente in concomitanza con l’inizio delle Universiadi. Per ora Napoli entra nell’area bitcoin tradizionale. «Il 15 - racconta Felice Balsamo lo specialista al quale il sindaco Luigi de Magistris ha delegato la questione delle criptovalute, un comunale - presenteremo come funzionerà la criptovaluta e soprattutto i “pos” abilitati. La conversione in euro sarà immediata. Il commerciante non paga alcun costo di installazione e formazione». Insomma i napoletani potranno pagare la Befana già in bitcoin.