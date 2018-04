Napoli, Arturo accoltellato dalla babygang: arrestato un altro aggressore 15enne

Venerdì 6 Aprile 2018, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 07:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle prime luci dell’alba personale della Squadra Mobile della polizia di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni, su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio di Arturo, avvenuto in questa via Foria il 18 dicembre 2017.