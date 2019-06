Napoli, attivata linea telefonica per segnalazione abbandono animali

Lunedì 17 Giugno 2019, 13:36

«Napoli si schiera a favore dei nostri amici a 4 zampe in maniera concreta. Da oggi abbiamo potenziato la linea dedicata, e ogni cittadino chiamando allo 081.7955060 potrà segnalare la presenza di un animale abbandonato sul nostro territorio cittadino». Lo afferma l'assessore con delega alla tutela degli animali del Comune di Napoli Roberta Gaeta.«Secondo l'Aidaa, nel solo weekend 30 maggio - 2 giugno si sono registrati 361 casi di abbandono di cani in Italia. Il fenomeno, insomma, è tutt'altro che debellato. A Napoli, ognuno di noi può segnalare la presenza di un animale abbandonato chiamando il Servizio preposto del Comune, la polizia locale, l'Asl o i veterinari di zona».«Queste povere bestiole che senza umanità alcuna vengono lasciate a loro stesse sul ciglio della strada, in balia del caldo, della fame e della sete, possono essere salvate grazie al nostro senso di umanità e collettività. Chiedo personalmente, come donna e come rappresentante di questa amministrazione, a tutti i cittadini una mano per fermare questo scempio: se vedete qualcuno che abbandona un animale - conclude l'assessore - denunciate. L'abbandono non solo è un reato penale punito dalla Legge, ma è anche un atto incivile e crudele».