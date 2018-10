Sangue sulle strade di Napoli: auto sbanda e finisce contro il muro, muore 17enne

Domenica 28 Ottobre 2018, 11:40

Un giovane di 17 anni è deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto in via Ciccotti, a Scampia, intorno alle 00.30 della notte scorsa. Il ragazzo era sul sedile passeggero, alla guida c’era una parente di 28 anni e, dietro, i due figli di lei, di 4 e 9 anni. L’automobile stava procedendo verso il rione Don Guanella quando, per cause che restano da accertare, la donna ha perso il controllo della vettura; la Panda è finita prima contro il marciapiede e poi si è schiantata contro il muro. Inutili i soccorsi: il giovane è deceduto sul colpo. La ragazza è stata accompagnata al Cardarelli, dove è stata trattenuta per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi; i due bambini sono stati portati al Santobono, dove è stato disposto il ricovero; per loro prognosi di 30 giorni.Le indagini sono affidate agli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Muriano, che si sono occupati dei rilievi. Stando ai primi accertamenti la causa dell’incidente potrebbe essere una distrazione mentre l’automobile procedeva ad alta velocità; i due adulti non avrebbero indossato le cinture di sicurezza e non c’erano sistemi di trattenuta per i bambini.