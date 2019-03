Napoli, una casa per l'avvocato clochard: accolto in comunità al rione Sanità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 25 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine ce l'ha fatta. Niente più cartoni come giaciglio, e addio alle vaschette d'alluminio con un pasto caldo recapitato dalla rete dei volontari che assistono i clochard. Ludovico, l'avvocato napoletano ridotto a vivere in strada, ora dorme al riparo di un tetto e in un letto caldo. Dopo mesi di vagabondaggio in strada - è stato costretto a sopravvivere in piazza Vanvitelli sotto i portici di un palazzo all'angolo con via Bernini - per «Ludovico» - nome di fantasia utilizzato dal Mattino, che nel febbraio scorso ha raccontato la sua drammatica vicenda umana - si sono aperte le porte di una comunità di sostegno alla Sanità.