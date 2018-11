Babygang Arturo, tre condanne: il giudice dice no al perdono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 08:00

Il colpo di scena - parliamo della vera svolta del processo - è arrivato in prima mattinata. Poche righe lette dal giudice Marina Ferrara per un atto coraggioso, che sa di inedito, in un palazzo di giustizia dove in altre occasioni è stato concesso perdono facile. In sintesi, ieri il giudice ha detto no alla messa alla prova dei tre minori imputati del tentato omicidio di Arturo, lo studente ferito alla gola e al torace un anno fa in via Foria: «Troppo gravi le accuse, troppo scarne le ammissioni di un paio di imputati. Che si faccia il processo», ha chiarito il giudice. Ed è stata la svolta. Alle due di ieri pomeriggio la condanna: nove anni e tre mesi a carico di tre minori accusati di essere gli aggressori di Arturo, i componenti di un branco composto anche da un altro soggetto, che colpirono con decine di coltellate uno studente inerme, nel caos della movida prenatalizia di un anno fa. Era il 18 dicembre scorso, poco dopo le sei di sera, in via Foria. Ieri le tre condanne per tentato omicidio e per la tentata rapina del cellulare di Arturo: mano pesante, dunque, (calcolando che il rito abbreviato scelto dagli imputati prevede lo sconto a monte di un terzo della condanna), per tutti e tre imputati. Nove anni e tre mesi per F.P.C. meglio conosciuto come «Kekko», ma anche per gli altri due presunti complici, tutti con storie familiari da brividi. Nove anni e tre mesi per A.R., (parente del presunto assassino dello studente universitario Claudio Taglialatela, che si tolse la vita in carcere in circostanze misteriose); nove anni e tre mesi anche per Genny P., unico del terzetto a non fare ammissioni. Inchiesta del pm Ettore La Ragione, con il coordinamento della stessa procuratrice Maria De Luzemberger, la storia delle dichiarazioni di comodo e parziali è stata il fattore decisivo che ha spinto il giudice a rigettare la richiesta di messa alla prova.