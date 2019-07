Balotelli e il tuffo con la moto, in campo la Procura: «Inquinamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Luglio 2019, 07:00

Il tuffo in mare con il motorino, ispirato da Mario Balotelli, dopo aver fatto il giro del web e dei social è finito in Procura. Se ne sta già occupando il pool reati ambientali guidato dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio.Per adesso sono stati recuperate tutte le immagini della bravata avvenuta al porticciolo di Mergellina, non solo quelle postate sulla pagina Instagram dal calciatore.