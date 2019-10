Movida a Napoli, multe ai baretti di Chiaia: ​non rispettavano l'orario di chiusura

Domenica 20 Ottobre 2019, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 17:38

Vasta operazione di controllo del territorio nell’area della “movida” napoletana. Fino alle prime luci dell’alba agenti dei reparti Tutela Emergenze Sociali e Minori, di Avvocata e di. Chiaia della Polizia Locale, hanno controllato diverse zone della città. Nel corso delle attività messe in campo sono stati affidati, ai rispettivi genitori, tre minori che avevano acquistato alcolici in un locale di via Monteleone il cui gestore è stato multato ed è stato anche riscontrato che, già in precedenza, fu oggetto di segnalazione al Prefetto per la chiusura del locale.In via Carducci sono stati invece quattro i minori affidati ai propri genitori perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.Nell’operazione sono state controllate numerose attività commerciali ma anche due distributori automatici 24h di bibite e alimentari che sono stati sanzionati perché permettevano la vendita di alcolici dopo la mezzanotte in via Mezzocannone e Via Carrozzieri alla Posta.Ad un esercizio di ristorazione in Calata Trinità Maggiore ed un altro in via Mezzocannone sono state contestate violazioni della normativa sull’inquinamento acustico mentre in via De Marinis sono state verbalizzate attività che vendevano alcolici dopo la mezzanotte ed in contenitori di vetro..Gli Agenti hanno riscontrato che tutte le attività commerciali della zona del centro hanno rispettato l’orario di chiusura delle 3.30 del mattino mentre quattro locali dei baretti di Chiaia sono stati sanzionati, per un importo totale di 2.000€, perché trovati ancora in esercizio ben oltre tale orario. In totale sono stati dodici i parcheggiatori abusivi sanzionati e per i quali è stato emesso l’ordine di allontanamento. In discesa Coroglio è stata verbalizzata un’attività di ristorazione per aver svolto una serata danzante senza la prevista autorizzazione.