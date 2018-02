CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 24 Febbraio 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 23:01

Due appuntamenti in meno di tre ore. Un tour del force in Campania, quello del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che arriva oggi a Napoli per tenere due comizi: il primo a Giugliano, a mezzogiorno; il secondo a Fuorigrotta, alle 13,30. Orario inusuale per un appuntamento elettorale: «Meglio così - ci dice un portavoce della formazione di estrema destra che si presenta alle elezioni politiche con liste in tutta Italia - Meglio veramente così: perché, a quell’ora, i tanti figli di papà che si mescolano nei centri sociali se ne staranno a fare il pranzetto domenicale a casa...».Appuntamento considerato da bollino rosso, questo di oggi nel capoluogo campano, e che toglie il sonno ai responsabili dell’ordine pubblico. Il timore che si possano verificare provocazioni o - peggio ancora - scontri tra estremisti di sinistra e di destra resta alto. Anche se - stando almeno a quanto si legge sulle pagine Facebook di «Insurgencia», il movimento forse più rappresentativo a Napoli della galassia antagonista - oggi nessuno cercherà lo scontro. Non dovrebbe, insomma, ripetersi il copione che l’11 marzo scatenò una drammatica guerriglia, in occasione tenuto dal leader della lega Matteo Salvini (in quell’occasione si registrarono contusi e feriti sia tra le forze dell’ordine che tra i manifestanti, oltre a un vero e proprio stato d’assedio di tutta la zona occidentale di Napoli.