Napoli, blitz tra i fruttivendoli di Soccavo e Pianura: sequestrati 8 quintali di merce

Mercoledì 12 Giugno 2019, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2019 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'unità operativa Soccavo-Pianura della polizia municipale ha proceduto al controllo dei venditori ambulanti di frutta e verdura, presenti sul territorio della Municipalità IX, che vendono la loro merce a diretto contatto con agenti atmosferici inquinanti e privi di autorizzazione comunale.In via Torricelli e via Provinciale, sono stati multati due ambulanti ed è stata sequestrata merce per circa 6 quintali. A Soccavo, in via Nerva per gli stessi motivi è stata sequestrata merce per circa 2 quintali a carico di un altro ambulante abusivo.L'ingente quantitativo di alimenti sequestrati veniva devoluto allo zoo comunale. Sono stati effettuati anche controlli al Codice della strada con numerosi verbali elevati per infrazioni varie.