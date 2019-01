Napoli, bomba in pizzeria da Sorbillo: scarcerati i boss, così torna la paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Gennaio 2019, 08:30

Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di camorra, gente che ha trascorso qualche anno di cella e che ora fa spalle larghe. Sono vicini ai Sibillo e ai Mazzarella e sono tornati liberi negli ultimi mesi: e la loro presenza in strada non passa inosservata, qui nella grande mecca del turismo napoletano. Decumani, anno nuovo. Arriva la bomba a Gino Sorbillo, ma non è l'unico episodio su cui indagano gli inquirenti. Ci sono altri fatti raccontati in questi mesi, puntualmente segnalati nelle informative di polizia giudiziaria, che bastano da soli a far capire quanto sia cambiato il contesto e il clima a ridosso dei Decumani. Gli spari dello scorso 9 gennaio in via Oronzio Costa, la strada della morte, il luogo in cui i Buonerba hanno ammazzato Emanuele Sibillo: un agguato ordito probabilmente dai Sibillo, come vendetta rispetto a quanto avvenuto a metà dicembre, quando qualcuno ha esploso colpi di pistola a pochi passi dall'edicola votiva edificata alla memoria di Emanuele Sibillo, boss della paranza dei bimbi ucciso a luglio di tre anni fa.