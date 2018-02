Napoli, la bomba del racket: devastato outlet di abbigliamento

Lunedì 12 Febbraio 2018, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 13:36

Una bomba in un’attività commerciale di Gianturco questa notte ha destato dal sonno proprietari e residenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 4.40 in un grosso outlet di abbigliamento, “Le Griffe Outlet”, con sede in via Brin, all’altezza della fermata della metropolitana. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia Vicaria e i vigili del fuoco della squadra Orientale 2B.Qualcuno ha fatto esplodere l’ordigno davanti alla porta di ingresso del negozio, che ha parzialmente danneggiato la facciata e l’insegna oltre a una tabella in ferro con le scritte delle griffe in vendita. All’interno numerosi i danni alle vetrine e alle controsoffittature.Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili. Diverse le piste degli investigatori: tra queste non si esclude, al momento, quella del racket. Ipotesi, chiaramente, da verificare.