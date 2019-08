Camaldoli, confische e incuria: così muore il Casale sequestrato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Agosto 2019, 08:30

Dei prati fioriti, dei viali circondati da piante esotiche, del patio e del solarium non restano più tracce. La grande fontana a forma di conchiglia che versava cascate di acqua direttamente in piscina è solo una crosta arrugginita. E all'interno è anche peggio: vandalizzate le cucine, razziati gli arredi delle camere, diventate meta - nonostante i sigilli più volte violati - di bivacchi notturni per balordi e tossicodipendenti. Trafugato dai predoni del rame persino l'intero impianto elettrico. Tutto quello che poteva far gola (dagli arredi in ceramica vietrese ai marmi dei pavimenti, ai pezzi pregiati di hotellerie del ristorante) è sparito.